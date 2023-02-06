Отримав поранення на Донбасі: у лікарні помер боєць із Дніпропетровської області

31 січня у лікарні Запоріжжя від бойових травм помер боєць із Дніпропетровської області Павло Корж. Йому було 28 років.
Про це повідомляє Першотравенська міська рада.
Павло боронив нашу Батьківщину від російських загарбників в Донецькій області, де і отримав тяжкі поранення.
Герой виріс у Першотравенську, навчався в середній школі №4, де його знали як відкриту, доброзичливу людину, гарного товариша і старанного учня.
У лавах Збройних сил України наш захисник гідно боронив рідну землю на передньому краї війни й віддав життя за незалежність країни, мир та спокій кожного з нас, – йдеться у повідомленні міськради.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна! Вічна слава!
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