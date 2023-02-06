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Будівля рухнула в прямому ефірі: у Туреччині стався новий землетрус

Сьогодні 13:04
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Сьогодні світ сколихнула новина про землетрус у Туреччині.

Новости Днепра про Будівля рухнула в прямому ефірі: у Туреччині стався новий землетрус

Уже відомо про майже тисячу загиблих та більше п’яти тисяч поранених.

О 12:24 за київським часом у центральній частині Туреччини стався новий землетрус магнітудою 7,8 балів.

Про постраждалих та загиблих поки що інформації немає. Але у соціальних мережах почали публікувати відео, на якому один із будинків падає просто в прямому ефірі.

Нагадаємо, раніше ми писали: Потужний землетрус в Туреччині забрав життя 500 людей: чи є загиблі серед українців та що відомо про наслідки. 

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Новости Днепра про Будівля рухнула в прямому ефірі: у Туреччині стався новий землетрусУкраїнська

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