Будівля рухнула в прямому ефірі: у Туреччині стався новий землетрус

Сьогодні світ сколихнула новина про землетрус у Туреччині.

Уже відомо про майже тисячу загиблих та більше п’яти тисяч поранених.

О 12:24 за київським часом у центральній частині Туреччини стався новий землетрус магнітудою 7,8 балів.

Про постраждалих та загиблих поки що інформації немає. Але у соціальних мережах почали публікувати відео, на якому один із будинків падає просто в прямому ефірі.

Нагадаємо, раніше ми писали: Потужний землетрус в Туреччині забрав життя 500 людей: чи є загиблі серед українців та що відомо про наслідки.

Читайте також:

Українська

Автор: