Будівля рухнула в прямому ефірі: у Туреччині стався новий землетрус

Уже відомо про майже тисячу загиблих та більше п’яти тисяч поранених.
О 12:24 за київським часом у центральній частині Туреччини стався новий землетрус магнітудою 7,8 балів.
Про постраждалих та загиблих поки що інформації немає. Але у соціальних мережах почали публікувати відео, на якому один із будинків падає просто в прямому ефірі.
Нагадаємо, раніше ми писали: Потужний землетрус в Туреччині забрав життя 500 людей: чи є загиблі серед українців та що відомо про наслідки.
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