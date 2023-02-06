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І знову аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні 14:01
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Сьогодні, 6 лютого, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про І знову аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
 
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Козака Мамая, 33б та вул. Парковій, 35 припинено водопостачання:
  • вул. Гладкова, 16, 20, 22 24, 26;
  • вул. Казакевича, 5, 6, 9;
  • вул. Козака Мамая, 4-26;
  • вул. Паркової;
  • вул. Березової.
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
 

Новости Днепра про І знову аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає водиУкраїнська

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