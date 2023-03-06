Не Озерка: де у Дніпрі проходили перші ярмарки та торгували апельсинами і алмазами

Раніше на місці гуртожитків та вишів міста була ярмаркова площа. У торгові дні купити на ярмарку можна було будь-що – від прикрас до хутра та апельсинів.

Перші торгові лави Дніпра знаходилися в нинішньому центрі міста, на площі Героїв Майдану, а ось перша ярмаркова площа міста була значно вище – на Соборній горі, на перехресті вулиці Гончара та центрального проспекту. У 1830-х роках це була межа міста і нічого, крім поля, тут не було. У 1850-х сюди почали приїжджати торгувати, влітку проводився ярмарок. Продавали в основному вовну, зерно, коноплі та інші продукти. У 1860-х роках Ярмаркова площа розрослась і захоплювала вже нинішню Телевізійну вулицю. Купити тут можна було будь-що.

Товар продавали безпосередньо з возів або розміщували на спеціальних дерев’яних лавках. Часом торговців було так багато, що вони всі на площі не поміщали, і тоді вона розросталася ще більше, і прилавки можна було побачити навіть біля огорожі цьогорічного Севастопольського парку. Продавали тут товар продавці не лише прилеглих до Дніпра міст, а й привозили продукцію навіть із Польщі. У дні Ярмарку на площі купити можна було все: від відрізів тканини, цукру та чаю до коштовностей із дорогоцінним камінням, взуття та олійних фарб із апельсинами та фініками. Ярмаркова площа ділилася на ряди: Посудний, Бакалійний, Панський тощо. Також на майдані був дерев’яний театр, де щодня розважали гостей ярмарку.

Але до кінця XIX століття Ярмаркова площа почала занепадати, територія потроху стала забудовуватися, на вершині гори зводили в основному приватні будинки, внизу в яру – цегельні заводи. Головна вулиця, по якій проходив раніше, ярмарок називлась Цегляною у 1909 році її перейменували на Полтавську, а пізніше – вона став називатися вулицею Кірова і лише в цьому столітті отримала ім’я Олеся Гончара. У 1899 році на площі було зведено головний корпус колишнього Гірського університету і торговців із цієї частини міста було витіснено ближче до тогочасних околиць. На згадку про Ярмаркову площу мешканцям Дніпра залишився Нагірний ринок.

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