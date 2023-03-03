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ТОП-5 варіантів куди подіти старі книги у Дніпрі

Сьогодні 14:44
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У книжковій шафі у багатьох жителів Дніпра, напевно, знайдуться ті книги, що були прочитані кілька разів і вже не цікаві або не сподобалися і тепер стоять, і просто займають місце. Журналісти dnepr.info дізналися, як можна звільнити книжкові полиці та куди можна подіти старі книги.

Новости Днепра про ТОП-5 варіантів куди подіти старі книги у Дніпрі

Варіант перший: продаж

Найпростіший спосіб позбутися старих та зачитаних книг – продати їх. Зробити це можна кількома способами: спробувати віднести на книжковий ринок у Дніпрі. Але продавців тут дуже мало і не факт, що вони будуть згодні купити паперовий секонд-хенд.

Ще можна продати книжки самостійно – виставивши їх на інтернет-майданчиках, а можна звернутися до скупників. Але вони спеціалізуються лише на оптових покупках. Тобто, якщо хочете продати від 5 і більше книг – до вас можуть приїхати та забрати літературу. Заплатити за книгу обіцяють від 5 до 1000 грн., залежно від її стану та змісту.

Також продати книгу можна на благодійній платформі «Мурахи». На цьому онлайн-майданчику продається все, що завгодно, а всі виручені кошти йдуть на соціальні потреби населення.

Новости Днепра про ТОП-5 варіантів куди подіти старі книги у Дніпрі

Варіант другий: бібліотека

Стару книгу можна віднести до бібліотеки. Але вона має бути в хорошому стані, з пошкодженими палітурками, сторінками або сильно потертою обкладинкою книгу не приймуть. Дізнатися про правила прийому та яких саме авторів потребує бібліотека можна на її сайті. У кожного книгосховища свої вимоги.

Новости Днепра про ТОП-5 варіантів куди подіти старі книги у Дніпрі

Варіант третій: благодійність

Безоплатно книги приймають різноманітні благодійні організації, геріатричні пансіонати, реабілітаційні центри, дитячі будинки. Але про їхні потреби краще про всяк випадок дізнатися заздалегідь. Як правила підходить вся цікава чи пізнавальна література, але уточнити буде не зайвим.

Новости Днепра про ТОП-5 варіантів куди подіти старі книги у Дніпрі

Варіант четвертий: буккросінг

Принцип буккросингу – це насамперед обмін книгами, коли з полиці у громадському місці її можна взяти безкоштовно, але з умовою обов’язкового повернення або залишити натомість свою. Віддати книги можна в організації та установи, де є спеціальні полиці для обміну літературою. В Україні «працює» спеціальний чат-бот Bookrossing, де можна дізнатися адреси місць із полицями для книг, а також яка література там доступна.

Новости Днепра про ТОП-5 варіантів куди подіти старі книги у Дніпрі

Варіант п’ятий: соціальні мережі

У соціальних мережах є групи, де можна як знайти цікаву книгу, так і віддати комусь свою. Тут іноді книги віддають просто так, самовивозом, іноді «за шоколадку». Будь-який користувач може вступити до групи та виставити свою колекцію з книжкової шафи.

Новости Днепра про ТОП-5 варіантів куди подіти старі книги у Дніпрі

 

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Новости Днепра про ТОП-5 варіантів куди подіти старі книги у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про ТОП-5 варіантів куди подіти старі книги у ДніпріРусский

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