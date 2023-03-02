Копія театру, в’язниця та музей металургії: які таємниці приховує будівля клубу Opera у Дніпрі

Один із найвідоміших нічних клубів Дніпра – Opera був відкритий у 2008 році. Будівля, в якій він розташувався, була перебудована в 1911 році і використовувалася також як клуб. Збудували його на гроші купців та комерсантів міста. Він називався клуб Комерційного збору, а місцеві бізнесмени на той час проводили у ньому ділові зустрічі, а вечорами – розважалися.

Цікаво, що садиба, на якій знаходиться цей нічний клуб, з’явилася на Нововодворянській вулиці однією з перших. Нагірна частина Дніпра тоді активно освоювалася та забудовувалася. Ділянка у 1880-х роках належала дворянській родині Поль. Деякі історики припускають, що це була родина Олександра Поля, але точних даних із цього приводу немає. Але родина Поль у 1885 році продала ділянку австрійській підданій Амалії Сеппі, після чого садиба кілька разів переходила з рук в руки, поки не була продана клубу Катеринославського Комерційного збору.

На ділянці вже було зведено будівлю, тож архітектор Федір Булацель лише вдосконалив те, що було – розширив та перебудував частину особняку. У результаті вийшла двоповерхова будівля з концертною залою на 800 місць, залом для гри в лото, декількома вітальнями, рестораном, читальнею, бібліотекою, декількома фойє, буфетною та відкритою терасою по садовому фасаду.

Театральний зал був із трьома ярусами лож, бельетажем та гальоркою та був зменшеною копією нинішнього Дніпровського Академічного Театру драми та комедії. У саду клубу було збудовано дерев’яну естраду, оранжерею, два павільйони для торгівлі.

З 1912 по 1914 роки в клубі проводилися азартні ігри, а концертний зал здавався в оренду. 1914 року під час Першої світової війни з клубу зробили шпиталь. 1921 року він перетворився на в’язницю, де утримували близько 300 арештантів. Начальником цієї в’язниці став колишній перукар клубу Комерційного збору, якого звільнили за крадіжку. Але вже 1927 року клуб у напівзруйнованому стані віддали Спілці будівельників, які його відновили. Після Другої світової війни в приміщенні в різні часи знаходилися і Будинок техніки, і Філармонія, і кінотеатр, і Музей металургії.

Постраждалу від бомбардувань будівлю після війни відновили у значно спрощеній формі і лише у 2008 році її реставрували та повернули первісний вигляд. Тоді ж у колишньому клубі Комерційного збору Катеринослава відкрили нічний клуб Opera.

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