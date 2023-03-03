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ТОП-10 фото зниклого району Дніпра: вузенькі вулиці та дерев’яні сходи

Сьогодні 12:41
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У 1950-х роках поряд із Фестивальним причалом та парком Шевченка у Дніпрі стояли комуналки із зручностями на вулиці та спільною кухнею на весь будинок. Район не вважався таким престижним, як зараз, а на вулицях замість асфальту була бруківка та каміння. Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядав старовинний район Дніпра – Каменья.

Новости Днепра про ТОП-10 фото зниклого району Дніпра: вузенькі вулиці та дерев’яні сходи

У зелених вулицях з новими ЖК та новими офісними комплексами, що знаходяться біля парку Шевченка у Дніпрі, зараз важко впізнати старий район Каменья. Саме так називалася місцевість навпроти Фестивального причалу.

Новости Днепра про ТОП-10 фото зниклого району Дніпра: вузенькі вулиці та дерев’яні сходи

Таке «ім’я» вона отримала через велику кількість гранітного каміння, яке спускалося вздовж пагорба до річки. Замість багатоповерхівок, асфальтованих доріг та тротуарів там, близько 50 років тому були вузькі вулички з маленькими одно- та двоповерховими будинками, де після Другої світової війни жили одразу кілька сімей в одному будинку.

Новости Днепра про ТОП-10 фото зниклого району Дніпра: вузенькі вулиці та дерев’яні сходи

Зручностей у таких будинках практично не було. Наявність у будинку ванни вважалося за тими мірками розкішшю. Як і окрема кухня на сім’ю, більшість ділили такі спільні кімнати з сусідами. Багато хто прилаштовував собі невеликі тамбури, де ставили плиту або столик для їжі.

Новости Днепра про ТОП-10 фото зниклого району Дніпра: вузенькі вулиці та дерев’яні сходи

Будинки стояли практично впритул один до одного, зроблені з каміння, цегли або дерева вони мали кілька входів.

Новости Днепра про ТОП-10 фото зниклого району Дніпра: вузенькі вулиці та дерев’яні сходи

Вулиці були з крутими підйомами, під час ожеледиці  чи снігопаду пройтися ними було тим ще квестом. Але для дітей взимку вони замінювали гірки.

Новости Днепра про ТОП-10 фото зниклого району Дніпра: вузенькі вулиці та дерев’яні сходи

Каменья– це назва цілого мікрорайону, де мешкали люди, там було кілька вулиць.

Новости Днепра про ТОП-10 фото зниклого району Дніпра: вузенькі вулиці та дерев’яні сходи

На деяких із них дорога була вимощена бруківкою, як на проспекті, на інших – асфальту не було, тільки втоптана ґрунтівка.

Новости Днепра про ТОП-10 фото зниклого району Дніпра: вузенькі вулиці та дерев’яні сходи

Перші будинки тут з’явилися ще у 1830-х роках. Останні будівлі зносили 2001 року.

Новости Днепра про ТОП-10 фото зниклого району Дніпра: вузенькі вулиці та дерев’яні сходи

Переобладнати район почали з появою набережної у 1960-х роках.

Новости Днепра про ТОП-10 фото зниклого району Дніпра: вузенькі вулиці та дерев’яні сходи

фото: гурт «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», В. Грабовський

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Новости Днепра про ТОП-10 фото зниклого району Дніпра: вузенькі вулиці та дерев’яні сходиУкраїнська Новости Днепра про ТОП-10 фото зниклого району Дніпра: вузенькі вулиці та дерев’яні сходиРусский

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