ТОП-10 фото зниклого району Дніпра: вузенькі вулиці та дерев’яні сходи

У 1950-х роках поряд із Фестивальним причалом та парком Шевченка у Дніпрі стояли комуналки із зручностями на вулиці та спільною кухнею на весь будинок. Район не вважався таким престижним, як зараз, а на вулицях замість асфальту була бруківка та каміння. Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядав старовинний район Дніпра – Каменья.

У зелених вулицях з новими ЖК та новими офісними комплексами, що знаходяться біля парку Шевченка у Дніпрі, зараз важко впізнати старий район Каменья. Саме так називалася місцевість навпроти Фестивального причалу.

Таке «ім’я» вона отримала через велику кількість гранітного каміння, яке спускалося вздовж пагорба до річки. Замість багатоповерхівок, асфальтованих доріг та тротуарів там, близько 50 років тому були вузькі вулички з маленькими одно- та двоповерховими будинками, де після Другої світової війни жили одразу кілька сімей в одному будинку.

Зручностей у таких будинках практично не було. Наявність у будинку ванни вважалося за тими мірками розкішшю. Як і окрема кухня на сім’ю, більшість ділили такі спільні кімнати з сусідами. Багато хто прилаштовував собі невеликі тамбури, де ставили плиту або столик для їжі.

Будинки стояли практично впритул один до одного, зроблені з каміння, цегли або дерева вони мали кілька входів.

Вулиці були з крутими підйомами, під час ожеледиці чи снігопаду пройтися ними було тим ще квестом. Але для дітей взимку вони замінювали гірки.

Каменья– це назва цілого мікрорайону, де мешкали люди, там було кілька вулиць.

На деяких із них дорога була вимощена бруківкою, як на проспекті, на інших – асфальту не було, тільки втоптана ґрунтівка.

Перші будинки тут з’явилися ще у 1830-х роках. Останні будівлі зносили 2001 року.

Переобладнати район почали з появою набережної у 1960-х роках.

фото: гурт «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», В. Грабовський

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