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Як повернути товар до інтернет-магазину у Дніпрі: хто оплачує доставку

Сьогодні 17:46
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Повернення купленого в Інтернет-магазині товару практично нічим не відрізняється від повернення продукції, купленої в офлайн магазині. Часто мережеві продавці грішать прописуванням додаткових умов у договорі, щодо повернення товарів, хоча вони не завжди є законними. Журналісти dnepr.info розбиралися, як повернути товар до Інтернет-магазину, і хто має оплачувати зворотню доставку.

Новости Днепра про Як повернути товар до інтернет-магазину у Дніпрі: хто оплачує доставку

Поміняти куплену продукцію можна, якщо товар не використовувався, на ньому є ярлики, а у споживача є чек. Якщо товар не підійшов через колір, фасон або габарити його можна повернути протягом 14 днів, не рахуючи дня покупки або обміняти на іншій, аналогічній по вартості. У разі покупки в Інтернет-магазині термін для повернення рахується з дня доставки товару кур’єром або отримання його поштою.

Покупець має право повернути товар, навіть якщо його упаковка була розкрита. І хоча закон не зобов’язує споживача зберігати упаковку кілька років, але юристи рекомендують не викидати коробки, поки не минуло 14 днів з моменту покупки.

Інтернет магазин повинен повідомити адресу, куди покупець може привезти товар на обмін. Якщо ж договір про купівлю передбачає доставку-повернення товару до іншого міста – послуги пошти має оплачувати продавець.

«Згідно з прописаними в законодавстві правилами та нормами дистанційної торгівлі будь-які витрати, пов’язані з поверненням продукції покладаються на продавця. Якщо продавець каже, що він сплатить доставку товару тільки неналежної якості, а звичайний обмін або повернення товару поштою не сплачуватиме – це порушення законодавства», – каже юрист Анастасія Андрєєва.

При цьому покупець має право не повертати товар, поки він не отримав назад свої гроші.

«Ця норма регламентується законом «Про захист прав споживачів. У разі реалізації продукції поза торговельними чи офісними приміщеннями продавець повинен повернути сплачені гроші без затримки не пізніше ніж через 30 днів з моменту сполучення споживача про повернення товару», – зазначила Анастасія Андрєєва.

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Новости Днепра про Як повернути товар до інтернет-магазину у Дніпрі: хто оплачує доставкуУкраїнська Новости Днепра про Як повернути товар до інтернет-магазину у Дніпрі: хто оплачує доставкуРусский

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