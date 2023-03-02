Для чого потрібен апостиль та де його можна поставити у Дніпрі: нововведення 2023 року

На початку цього року у проставленні апостилю в Україні відбулися зміни - додалось декілька установ які опікуються його проставлянням.

Аби мати змогу використовувати видані в Україні офіційні документи за кордоном потрібно щоб на них була печатка апостилю. Апостиль – це спеціальний штамп. Він підтверджує підпис, посаду та особу людини, якій було видано документ, а також те, що його було видано офіційною установою. Його можна поставити як на самому документі, так і підшити до оригіналу.

Існує також поняття «подвійного апостилю» – в такому випадку штамп ставиться не тільки на оригінали документу, а й на їх переведені та нотаріально завірені копії. Подвійна «відзнака» використовується в таких країнах, як: Австрія, Бельгія, Великобританія, Данія, Нідерланди, Італія, Португалія, Франція, Швейцарія та Норвегія.

На які документи ставлять

Ставлять штамп апостилю на такі документи: свідоцтво про народження, смерть, заключення чи розірвання шлюбу, довідки з органів суду, посвідчення особи, трудову книжку, паспортні документи, офіційні папери, що були видані державними органами чи установами України, підприємствами на території країни чи оформлені нотаріусами в середині країни.

Оформлювати документи з апостилем потрібно якщо плануєте емігрувати в іншу країну, навчатись, працювати, вести бізнес закордоном або укласти шлюб з громадянином іншої держави, тощо.

Хто ставить

Міністерство освіти та науки ставить апостиль на офіційних документах, що стосуються його царини. Міністерство юстиції підтверджує оригінальність паперів, що видані органами юстиції, судами та нотаріусами. Міністерство іноземних справ опікується всіма іншими видами документів. Але частину документів, що раніше підтверджували у МІД України з цього року «завіряють» у МВС – на тих паперах, що були видані цим відомством та його територіальними органами. Державна міграційна служба проставляє апостиль на документах, що стосуються міграції та які були видані її територіальними підрозділами. Аналогічно роблять і в Податковій.

Де поставити

Аби «проштампувати» документи апостилем потрібно звернутись до того територіального органу, яким вони були видані. Тобто, наприклад документі, оригінальність яких підтверджує Міністерство юстиції можна «завірити» у відділах РАЦС. Документи, видані міграційною службою – підтверджують у територіальному відділені служби. Тобто апостиль ставить та служба, яка його видала. Вартість одного штампу складає три неоподаткованих мінімуму доходів громадян за день, тобто 51 грн. У посольствах та консульствах України закордоном поставити апостиль не можна.

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