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На Дніпропетровщині на трасі сталася жахлива автотроща за участю «Москвича» та Mercedes: одна людина загинула, 5 – постраждали

Вчора 17:56
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Сьогодні, 6 липня, на трасі неподалік села Дмитрівка Синельнківського району сталася аварія.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі сталася жахлива автотроща за участю «Москвича» та Mercedes: одна людина загинула, 5 - постраждали

Там зіткнулися два автомобілі – «Москвич» та Mercedes-Benz Vito.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 09:31.

На жаль, внаслідок аварії загинув 45-річний водій «Москвича». Його за допомогою аварійно-рятувального обладнання ДСНС-ники деблокували з пошкодженої автівки.

Також постраждали п’ятеро осіб – водій та чотири пасажири автомобіля Mercedes-Benz Vito. Їх госпіталізували.

В якому вони стані – невідомо.

Співробітники поліції будуть встановлювати всі обставини ДТП.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі сталася жахлива автотроща за участю «Москвича» та Mercedes: одна людина загинула, 5 - постраждали

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі сталася жахлива автотроща за участю «Москвича» та Mercedes: одна людина загинула, 5 - постраждали

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Молодогвардійській зіткнулися Honda та Ford: постраждали чоловік та двоє дітей. Також читайте: У Кам’янському Lexus врізався у зупинку, де стояв чоловік: він помер у лікарні.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі сталася жахлива автотроща за участю «Москвича» та Mercedes: одна людина загинула, 5 - постраждалиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі сталася жахлива автотроща за участю «Москвича» та Mercedes: одна людина загинула, 5 - постраждалиРусский

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