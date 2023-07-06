На Дніпропетровщині на трасі сталася жахлива автотроща за участю «Москвича» та Mercedes: одна людина загинула, 5 – постраждали

Там зіткнулися два автомобілі – «Москвич» та Mercedes-Benz Vito.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 09:31.
На жаль, внаслідок аварії загинув 45-річний водій «Москвича». Його за допомогою аварійно-рятувального обладнання ДСНС-ники деблокували з пошкодженої автівки.
Також постраждали п’ятеро осіб – водій та чотири пасажири автомобіля Mercedes-Benz Vito. Їх госпіталізували.
В якому вони стані – невідомо.
Співробітники поліції будуть встановлювати всі обставини ДТП.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Молодогвардійській зіткнулися Honda та Ford: постраждали чоловік та двоє дітей. Також читайте: У Кам’янському Lexus врізався у зупинку, де стояв чоловік: він помер у лікарні.
Читайте також:
Автор:
Нещодавно у Facebook артдиректорка книжкового фестивалю Book Space Вікторія Наріжна…
У Марганці, що на Дніпропетровщині, шахрай дурив людей, які хотіла…
До 4 років в'язниці засудили директора Павлоградського хімзаводу.
Беріть парасольку!