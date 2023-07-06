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  • На Днепропетровщине на трассе произошла ужасная авария с участием «Москвича» и Mercedes: один человек погиб, 5 – пострадали

На Днепропетровщине на трассе произошла ужасная авария с участием «Москвича» и Mercedes: один человек погиб, 5 – пострадали

Вчера 17:56
просмотров

Сегодня, 6 июля, на трассе недалеко от села Дмитровка Синельнковского района произошла авария.

Новости Днепра про На Днепропетровщине на трассе произошла ужасная авария с участием «Москвича» и Mercedes: один человек погиб, 5 – пострадали

Там столкнулись два автомобиля – «Москвич» и Mercedes-Benz Vito.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 09:31.

К сожалению, в результате аварии погиб 45-летний водитель «Москвича». Его с помощью аварийно-спасательного оборудования ГСЧС-ники деблокировали из поврежденного автомобиля.

Также пострадали пять человек – водитель и четыре пассажира автомобиля Mercedes-Benz Vito. Их госпитализировали.

В каком они состоянии – неизвестно.

Сотрудники полиции будут устанавливать все обстоятельства ДТП.

Новости Днепра про На Днепропетровщине на трассе произошла ужасная авария с участием «Москвича» и Mercedes: один человек погиб, 5 – пострадали

Новости Днепра про На Днепропетровщине на трассе произошла ужасная авария с участием «Москвича» и Mercedes: один человек погиб, 5 – пострадали

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Молодогвардейской столкнулись Honda и Ford: пострадали мужчина и двое детей. Также читайте: в Каменском Lexus врезался в остановку, где стоял мужчина: он умер в больнице.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине на трассе произошла ужасная авария с участием «Москвича» и Mercedes: один человек погиб, 5 – пострадалиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине на трассе произошла ужасная авария с участием «Москвича» и Mercedes: один человек погиб, 5 – пострадалиРусский

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