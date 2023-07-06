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  • У Дніпрі замінували 31 Varus, 97 «АТБ», два ТРЦ та завод металоконструкцій: що відомо

У Дніпрі замінували 31 Varus, 97 «АТБ», два ТРЦ та завод металоконструкцій: що відомо

Сьогодні 16:03
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"Мінери" не сплять.

Новости Днепра про У Дніпрі замінували 31 Varus, 97 «АТБ», два ТРЦ та завод металоконструкцій: що відомо

У Дніпрі вчора, 5 липня, замінували 147 об’єктів.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Так, повідомили про вибухівку в 31 магазині Varus, 97 магазинах «АТБ», 10 відділеннях Державної міграційної служби, магазині «Велік-ролік», ТРЦ «Караван», ТРЦ «Неоплаза», Індустріальному та Чечелівському районних судах, Дніпропетровському обласному центрі зайнятості, приміщеннях забудовника «Алеф-Естейт», Державному архіві, а також на заводі металоконструкцій.

Правоохоронці обстежили 147 об’єктів. Інформація про замінування не підтвердилася, жодних вибухових предметів не знайшли. 

Але, якщо ви помітили підозрілий предмет, не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!

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Новости Днепра про У Дніпрі замінували 31 Varus, 97 «АТБ», два ТРЦ та завод металоконструкцій: що відомоУкраїнська

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