У Дніпрі замінували 31 Varus, 97 «АТБ», два ТРЦ та завод металоконструкцій: що відомо

У Дніпрі вчора, 5 липня, замінували 147 об’єктів.
Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.
Так, повідомили про вибухівку в 31 магазині Varus, 97 магазинах «АТБ», 10 відділеннях Державної міграційної служби, магазині «Велік-ролік», ТРЦ «Караван», ТРЦ «Неоплаза», Індустріальному та Чечелівському районних судах, Дніпропетровському обласному центрі зайнятості, приміщеннях забудовника «Алеф-Естейт», Державному архіві, а також на заводі металоконструкцій.
Правоохоронці обстежили 147 об’єктів. Інформація про замінування не підтвердилася, жодних вибухових предметів не знайшли.
Але, якщо ви помітили підозрілий предмет, не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!
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