У Дніпрі на Молодогвардійській зіткнулися Honda та Ford: постраждали чоловік та двоє дітей

Постраждалих госпіталізували до лікарень міста.

Учора, 5 липня, на вулиці Молодогвардійській сталася аварія.

Там зіткнулися два легкових автомобілі – Honda Civic та Ford Granada.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 14:51.

На жаль, в результаті зіткнення постраждали 57-річний водій авто Ford Granada, а також двоє пасажирів Honda Civic – це 8-річний хлопчик та 2-річна дівчинка.

В якому вони стані – невідомо.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Рєпіна фура збила 74-річну жінку: вона померла на місці.

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