У Дніпрі на Молодогвардійській зіткнулися Honda та Ford: постраждали чоловік та двоє дітей

Учора, 5 липня, на вулиці Молодогвардійській сталася аварія.
Там зіткнулися два легкових автомобілі – Honda Civic та Ford Granada.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 14:51.
На жаль, в результаті зіткнення постраждали 57-річний водій авто Ford Granada, а також двоє пасажирів Honda Civic – це 8-річний хлопчик та 2-річна дівчинка.
В якому вони стані – невідомо.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Рєпіна фура збила 74-річну жінку: вона померла на місці.
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Сьогодні, 6 липня, у Дніпрі сталася аварія на площі Десантників.
Ймовірно, водій був напідпитку.
Зранку 6 липня в центрі Дніпра загорівся автомобіль.