У Кам’янському Lexus врізався у зупинку, де стояв чоловік: він помер у лікарні

У неділю, 2 липня, у Кам’янському на вулиці Криворізькій сталася аварія.
Там Lexus врізався у зупинку, де стояв 52-річний чоловік.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо, 38-річний водій не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та врізався у стовп та зупинку. Він втік з місця події. Пізніше його розшукали правоохоронці. Є інформація, що водій був напідпитку.
Потерпілого госпіталізували до лікарні.
У середу, 5 липня, стало відомо, що він помер.
Усі обставини події будуть встановлювати слідчі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Рєпіна фура збила 74-річну жінку: вона померла на місці.
Читайте також:
Автор:
Бережіть себе!
Сьогодні, 6 липня, у Дніпрі сталася аварія на площі Десантників.
Постраждалих госпіталізували до лікарень міста.
У середу, 5 липня, у Дніпрі на вулиці Рєпіна сталася…