У Кам’янському Lexus врізався у зупинку, де стояв чоловік: він помер у лікарні

Ймовірно, водій був напідпитку.

У неділю, 2 липня, у Кам’янському на вулиці Криворізькій сталася аварія.

Там Lexus врізався у зупинку, де стояв 52-річний чоловік.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо, 38-річний водій не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та врізався у стовп та зупинку. Він втік з місця події. Пізніше його розшукали правоохоронці. Є інформація, що водій був напідпитку.

Потерпілого госпіталізували до лікарні.

У середу, 5 липня, стало відомо, що він помер.

Усі обставини події будуть встановлювати слідчі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Рєпіна фура збила 74-річну жінку: вона померла на місці.

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