На Дніпропетровщині безвісти зниклу 79-річну жінку знайшли мертвою

28 серпня у Кам’янському безвісти зникла 79-річна Галина Шляхта.
Відомо, що жінка у той день о 20:00 вийшла з лікарні та більше її ніхто не бачив.
Сьогодні, 13 вересня, стало відомо, що її знайшли мертвою.
Про це повідомляє “Інформатор”.
У поліції розповіли, що мертву жінку знайшли у посадці неподалік хоспісу. Її вже упізнав онук. Наразі тіло направили на розтин для встановлення причини смерті.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік кілька днів бив лежачого хворого: він помер.
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Трагедія сталася близько 15:40 в районі Міжшкільного комбінату.
Виходячи з дому, беріть парасольку!
Триває слідство.
Щоправда, місцеві не знають - це самиця чи самець.