На Дніпропетровщині безвісти зниклу 79-річну жінку знайшли мертвою

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким жінки!

28 серпня у Кам’янському безвісти зникла 79-річна Галина Шляхта.

Відомо, що жінка у той день о 20:00 вийшла з лікарні та більше її ніхто не бачив.

Сьогодні, 13 вересня, стало відомо, що її знайшли мертвою.

Про це повідомляє “Інформатор”.

У поліції розповіли, що мертву жінку знайшли у посадці неподалік хоспісу. Її вже упізнав онук. Наразі тіло направили на розтин для встановлення причини смерті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік кілька днів бив лежачого хворого: він помер.

Читайте також:

Українська

Автор: