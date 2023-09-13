Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині чоловік кілька днів бив лежачого хворого: він помер

На Дніпропетровщині чоловік кілька днів бив лежачого хворого: він помер

Сьогодні 14:55
просмотров

Триває слідство.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік кілька днів бив лежачого хворого: він помер

7 вересня о 22:44 до поліції зателефонував 48-річний чоловік. Він повідомив, що прийшов в гості до знайомого – лежачого хворого – та виявив того мертвим.

Правоохоронці, приїхавши на місце, з’ясували, що потерпілого забили до смерті.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Поліцейські провели ряд слідчих заходів та встановили, що до злочину причетний той самий чоловік, який телефонував до поліції. З’ясувалося, що підозрюваний мешкав у потерпілого. Між ними виник конфлікт, тому зловмисник протягом кількох днів бив хворого чоловіка, скориставшись його безпорадним станом. Аби приховати злочин, фігурант повідомив до поліції неправдиву інформацію.

Наразі зловмисника затримали та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Нападнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Якщо вину 48-річного чоловіка доведуть, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік кілька днів бив лежачого хворого: він померУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Дніпропетровщина – лідер за кількістю ДТП із постраждалими
Новини Дніпра
Сьогодні 14:50
Дніпропетровщина – лідер за кількістю ДТП із постраждалими

Дніпропетровська область очолює антирейтинг за кількістю ДТП з постраждалими.

В одному з міст Дніпропетровщини з’явився пернатий мешканець Льоха: фотографується та приймає гостинці
Новини Дніпра
Сьогодні 14:31
В одному з міст Дніпропетровщини з’явився пернатий мешканець Льоха: фотографується та приймає гостинці

Щоправда, місцеві не знають - це самиця чи самець.

На Дніпропетровщині жінка вчетверте народила в “польових” умовах
Новини Дніпра
Сьогодні 13:56
На Дніпропетровщині жінка вчетверте народила в “польових” умовах

У Криворізькому районі жінка народила четверту дитину.

Чи чекати відключень електроенергії з 1 жовтня: у Міненерго зробили важливу заяву
Новини Дніпра
Сьогодні 12:30
Чи чекати відключень електроенергії з 1 жовтня: у Міненерго зробили важливу заяву

Днями у засобах масової інформації поширювали інформацію про те, що…

Наверх