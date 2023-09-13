На Дніпропетровщині чоловік кілька днів бив лежачого хворого: він помер

Триває слідство.

7 вересня о 22:44 до поліції зателефонував 48-річний чоловік. Він повідомив, що прийшов в гості до знайомого – лежачого хворого – та виявив того мертвим.

Правоохоронці, приїхавши на місце, з’ясували, що потерпілого забили до смерті.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Поліцейські провели ряд слідчих заходів та встановили, що до злочину причетний той самий чоловік, який телефонував до поліції. З’ясувалося, що підозрюваний мешкав у потерпілого. Між ними виник конфлікт, тому зловмисник протягом кількох днів бив хворого чоловіка, скориставшись його безпорадним станом. Аби приховати злочин, фігурант повідомив до поліції неправдиву інформацію.

Наразі зловмисника затримали та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Нападнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Якщо вину 48-річного чоловіка доведуть, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

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