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На Днепропетровщине без вести пропавшую 79-летнюю женщину нашли мертвой

Сегодня 17:50
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Выражаем искренние соболезнования родным и близким женщины!

Новости Днепра про На Днепропетровщине без вести пропавшую 79-летнюю женщину нашли мертвой

28 августа в Каменском без вести пропала 79-летняя Галина Шляхта.

Известно, что женщина в тот день в 20:00 вышла из больницы и больше ее никто не видел.

Сегодня, 13 сентября, стало известно, что ее нашли мертвой.

Об этом сообщает «Информатор».

В полиции рассказали, что мертвую женщину нашли в посадке недалеко от хосписа. Ее уже опознал внук. Тело направили на вскрытие для установления причины смерти.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина несколько дней избивал лежачего больного: он умер.

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