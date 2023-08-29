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  • Пішла з лікарні та зникла: на Дніпропетровщині розшукують бабусю, яка страждає на втрату пам’яті

Пішла з лікарні та зникла: на Дніпропетровщині розшукують бабусю, яка страждає на втрату пам’яті

Сьогодні 13:44
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Пішла з лікарні та зникла: на Дніпропетровщині розшукують бабусю, яка страждає на втрату пам'яті

У Дніпропетровській області розшукують безвісти зниклу 79-річну Галину Шляхта.

Відомо, що бабуся 28 серпня о 20:00 вийшла з лікарні у Кам’янському та зникла.

Про це повідомляє «Пошуково-рятувальний загін «МІЛЕНА»

Прикмети: зріст 175 см, середньої статури, сиве коротке волосся, світлі очі.

Була одягнена: зелена кофта, сірий халат, рожеві капці.

Важливо: жінка страждає на втрату пам’яті.

Придивіться уважно до фото, якщо ви бачили бабусю чи знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 068-777-01-12 чи 102!

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про Пішла з лікарні та зникла: на Дніпропетровщині розшукують бабусю, яка страждає на втрату пам'яті

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Новости Днепра про Пішла з лікарні та зникла: на Дніпропетровщині розшукують бабусю, яка страждає на втрату пам'ятіУкраїнська

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