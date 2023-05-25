Модель із Дніпра шокувала неприємною історією з потяга, де вона їхала в купе з трьома чоловіками

Анна Неплях поділилася своїм негативним досвідом.

У мережі вже котрий день обговорюють запровадження окремих купе для жінок. Українки діляться власним неприємним досвідом поїздок в потягах з неадекватними чоловіками. Ось і “Міс Україна Всесвіт 2021” та модель із Дніпра Анна Неплях розповіла в своїх Instagram-stories моторошну історію, яка трапилася з нею, коли дівчина їхала в одному купе з трьома чоловіками.

Що відбулося з Анною в потязі до Дніпра

Як розповіла Неплях, вона часто їздить до рідного Дніпра нічним потягом. Одного разу їй довелося ділити купе ще з трьома чоловіками. У ту ніч дівчина довго не могла заснути, і як виявилося потім, її попутчик теж не збирався спати.

У мене великий досвід подорожей Україною, і я не виняток жахливої історії, яка трапилася зі мною в купе, де я була одна жінка та інші троє чоловіків. Я завжди обираю собі нічні поїзди з Києва до Дніпра, бо дуже легко засинаю. Але тієї ночі я не могла заснути й просто лежала в темряві, коли всі чоловіки вже заснули. Але один виявився не спав, – пише дівчина. За словами Анни, вона лежала на правій нижній поличці і не могла заснути. Двоє інших пасажирів міцно спали, але третій попутчик, який знаходився на лівій верхній поличці – не спав. У якийсь момент дівчина побачила, що він дивиться на неї та чіпає себе. Коли двоє інших чоловіків заснули, він дістав своє багатство і, дивлячись на мене зі своєї верхньої полички, став мастурбувати. Я злякалася і вдавала, що сплю. Але ніч була для мене безсонною. Моє особисте спасибі “Укрзалізниці”, що почули жінок та реалізуєте вагони, де кожна жінка зможе відчути себе безпечно, – зауважила Неплях. На щастя, далі чоловік дівчину не чіпав, але цей випадок був досить неприємним. Саме через це Анна повністю згодна з рішенням про впровадження окремих купе для жінок.

Анна Неплях – 28-річна модель із Дніпра. Популярності набула після перемоги в конкурсі “Міс Україна Всесвіт 2021”, а за три роки до цього вона отримала звання “Міс Інтерконтиненталь України”. Наразі вона веде власний блог в Instagram, де її зафоловило понад 200 тисяч користувачів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в УЗ запровадять жіночі купе. Так компанія відповіла на петицію, яка з’явилася на сайті Кабміну, з проханням створити роздільні вагони для жінок та чоловіків. За словами залізничників, поки що сервіс працюватиме в тестовому режимі. Оберуть декілька потягів дальнього сполучення і продаватимуть квитку в окремі жіночі купе. Якщо функція буде популярна – її масштабують на всі маршрути.

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