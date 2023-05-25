Налякало громом, засипало градом та залило зливами: у Дніпрі бушує негода (ВІДЕО)

У четвер, 25 травня, до Дніпра завітала негода. Містяни повідомляють про потужну зливу в деяких районах міста, а подекуди випав ще й град. Крім цього, над головою чутно гуркіт грому, а мешканці лівого берега зазняли на телефон величезну блискавку, яка вдарила в землю на протилежному березі міста. Фото можна побачити на початку новини.
Зевс бушує, – коментують дніпряни.
Місцеві також публікують відео зі своїх садиб, які буквально залило дощем та засипало градом.
Злива з градом накрила не тільки передмістя, а й деякі райони Дніпра. Попередньо, така погода збережеться до кінця доби, тому будьте обережні.
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