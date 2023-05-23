В потягах Укрзалізниці створять жіночі купе: поки що в тестовому режимі

Роздільних вагонів поки не буде, але будуть окремі купе для жінок.

В Укрзалізниці повідомили про створення окремих купе для жінок. Для цього оберуть декілька потягів на маршрутах далекого сполучення, пасажири в яких проводять в дорозі багато часу. Так, компанія відповіла на нещодавню петицію з проханням запровадити жіночі вагони в потягах.

Як зауважили в Укрзалізниці, наразі розробляються IT-рішення та будуть внесені відповідні зміни до нормативних актів. Перед впровадженням нового сервісу компанія проведе консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

Коли можна буде протестувати сервіс поки що не уточнюється, але відомо, що спочатку він працюватиме в пілотному форматі протягом декількох місяців. Рішення про те, чи запровадять купе на постійній основі, будуть приймати зважаючи на попит. Тобто, якщо вони будуть популярними, то пізніше з’являться у кожному потязі.

У компанії нагадали, що в 2010 році таку послугу запровадили, але скасували через малий попит. Тоді вибрати жіноче купе можна було тільки придбавши квиток в касі.

Цього разу нову послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через власний мобільний застосунок Укрзалізниці.

Що передувало

Раніше на сайті Кабміну з’явилася петиція з проханням створили окремі вагони для жінок, у потягах далекого сполучення. Авторка звернення стверджувала, що жіночі вагони потрібні задля безпеки.

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