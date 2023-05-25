Модель из Днепра шокировала неприятной историей из поезда, где она ехала в купе с тремя мужчинами

Анна Неплях поделилась своим негативным опытом.

В сети уже день обсуждают введение отдельных купе для женщин. Украинки делятся своим неприятным опытом поездок в поездах с неадекватными мужчинами. Вот и «Мисс Украина Вселенная 2021» и модель из Днепра Анна Неплях рассказала в своих Instagram-stories жуткую историю, которая случилась с ней, когда девушка ехала в одном купе с тремя мужчинами.

Что произошло с Анной в поезде до Днепра

Как рассказала Неплях, она часто ездит в родной Днепр ночным поездом. Однажды ей пришлось делить купе еще с тремя мужчинами. В ту ночь девушка долго не могла заснуть, и, как оказалось потом, ее попутчик тоже не собирался спать.

У меня большой опыт путешествий по Украине, и я не исключение ужасной истории, которая случилась со мной в купе, где я была одна женщина и другие трое мужчин. Я всегда выбираю себе ночные поезда из Киева в Днепр, потому что очень легко засыпаю. Но в ту ночь я не могла заснуть и просто лежала в темноте, когда все мужчины уже уснули. Но один оказался бодрствующим, — пишет девушка.

По словам Анны, она лежала на правой нижней полочке и не могла уснуть. Двое других пассажиров крепко спали, но третий попутчик, находившийся на левой верхней полочке, не спал. В какой-то момент девушка увидела, что он смотрит на нее и трогает себя.

Когда двое других мужчин заснули, он получил свое богатство и, глядя на меня со своей верхней полочки, стал мастурбировать. Я испугалась и делала вид, что сплю. Но ночь была для меня бессонной. Мое личное спасибо «Укрзалізниці», что услышали женщин и реализуете вагоны, где каждая женщина сможет почувствовать себя безопасно, — отметила Неплях.

Поэтому Анна полностью согласна с решением о введении отдельных купе для женщин.

Анна Неплях – 28-летняя модель из Днепра. Популярность приобрела после победы в конкурсе «Мисс Украина Вселенная 2021», а за три года до этого она получила звание «Мисс Интерконтиненталь Украины». Сейчас она ведет собственный блог в Instagram, где ее зафоловило более 200 тысяч пользователей.

Напомним, ранее мы сообщали, что в УЗ введут женские купе. Так компания ответила на петицию, появившуюся на сайте Кабмина, с просьбой создать раздельные вагоны для женщин и мужчин. По словам железнодорожников, пока что сервис будет работать в тестовом режиме. Выберут несколько поездов дальнего сообщения и будут продавать билеты в отдельные женские купе. Если функция будет популярна – ее масштабируют на все маршруты.

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