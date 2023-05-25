У Дніпрі на вокзалі чергова “ворожка” виманює гроші у військового

Так, у Дніпрі на вокзалі активізувалися “ворожки”. Їхніми жертвами доволі часто стають наші захисники.
Нещодавно ми писали, що на вокзалі “ворожка” виманювала гроші у військового. Правоохоронці встановили особу жінки та розшукали її.
Але це ніяк не зупинило інших “ворожок”.
І сьогодні на вокзалі знову помітили жінку, яка намагається виманити гроші у військового.
Будь ласка, будьте обережні та реагуйте, якщо бачити щось подібне! Або хоча б викличте поліцію!
Читайте також:
Автор:
Чоловік сильно побив мешканку Кривого Рогу.
Під час дії воєнного стану в Україні виїзд чоловіків від…
У середу, 24 травня, на трасі М-29 Дніпро-Харків поблизу села…
Потрібна ваша допомога!