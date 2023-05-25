У Дніпрі на вокзалі чергова “ворожка” виманює гроші у військового

Поки одні захищають наше майбутнє, інші намагаються нажитися.

Так, у Дніпрі на вокзалі активізувалися “ворожки”. Їхніми жертвами доволі часто стають наші захисники.

Нещодавно ми писали, що на вокзалі “ворожка” виманювала гроші у військового. Правоохоронці встановили особу жінки та розшукали її.

Але це ніяк не зупинило інших “ворожок”.

І сьогодні на вокзалі знову помітили жінку, яка намагається виманити гроші у військового.

Будь ласка, будьте обережні та реагуйте, якщо бачити щось подібне! Або хоча б викличте поліцію!

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