Мешканця Дніпра, який зник безвісти 4 місяці тому, знайшли мертвим

Про сумну звістку повідомили в пошуково-рятувальному загоні “Мілена”.
40-річний Вадим Сетник зник ще 24 грудня. За словами близьких, у той день він пішов з дому в Чечелівському районі Дніпра, після чого зв’язок з ним обірвався. Рідні чоловіка звернулися до волонтерів пошуково-рятувального загону, які взялися за пошуки зниклого.
Як повідомили волонтери, пошуки чоловіка зупинено. Відомо, що його тіло знайшли 6 квітня, але що саме стало причиною смерті дніпрянина невідомо. Цією справою займається поліція.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області розшукують 32-річного Віталія Куліша, а у Дніпрі шукають зниклу безвісти переселенку з нестійкою психікою, на яку вдома чекає 10-річний син.
Читайте також:
Автор:
У дніпровській реанімації рятують дівчину, яка отруїлася морепродуктами.
У п'ятницю, 7 квітня, о 03:00 на лінію «101» повідомили…
Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 480 окупантів. Загалом…
Сьогодні, 7 квітня, у Дніпрі трамвай №15 курсуватиме за скороченим…