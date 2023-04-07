Мешканця Дніпра, який зник безвісти 4 місяці тому, знайшли мертвим

Знайшли мертвим чоловіка, якого шукали 4 місяці.

Про сумну звістку повідомили в пошуково-рятувальному загоні “Мілена”.

40-річний Вадим Сетник зник ще 24 грудня. За словами близьких, у той день він пішов з дому в Чечелівському районі Дніпра, після чого зв’язок з ним обірвався. Рідні чоловіка звернулися до волонтерів пошуково-рятувального загону, які взялися за пошуки зниклого.

Як повідомили волонтери, пошуки чоловіка зупинено. Відомо, що його тіло знайшли 6 квітня, але що саме стало причиною смерті дніпрянина невідомо. Цією справою займається поліція.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області розшукують 32-річного Віталія Куліша, а у Дніпрі шукають зниклу безвісти переселенку з нестійкою психікою, на яку вдома чекає 10-річний син.

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