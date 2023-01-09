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Вийшов з дому та не повернувся: у Дніпрі розшукують 40-річного чоловіка

Сьогодні 10:36
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У Дніпрі розшукують зниклого 40-річного Вадима Сетника.

Новости Днепра про Вийшов з дому та не повернувся: у Дніпрі розшукують 40-річного чоловіка

24 грудня чоловік вийшов з дому та не повернувся. На зв’язок не виходив.

Про це повідомляє ПРЗ “Мілена”.

Прикмети: зріст 180 см, середньої статури, світло-русяве волосся.

Особливі прикмети: татуювання змії на лівому плечі, черепа з кинджалом – на правому, на грудях – вовк, на пальці правої руки – у вигляді друку.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте за номерами: (068) 777-01-12 або 102.

Будь-яка інформація може бути корисною!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 61-річного чоловіка.

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Новости Днепра про Вийшов з дому та не повернувся: у Дніпрі розшукують 40-річного чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Вийшов з дому та не повернувся: у Дніпрі розшукують 40-річного чоловікаРусский

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