У Дніпрі розшукують зниклу безвісти переселенку з нестійкою психікою: вдома на неї чекає 10-річний син

Вдома на жінку чекає 10-річний син. 17 березня вона вийшла з домуна проспекті Мазепи і досі не повернулася.
Прикмети: 29 років, 157 см зросту, блакитні очі.
Якщо ви бачили Альону або володієте будь-якою інформацією щодо її місцезнаходження, прохання зателефонувати за номером: +380930968996.
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