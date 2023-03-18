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  • У Дніпрі розшукують зниклу безвісти переселенку з нестійкою психікою: вдома на неї чекає 10-річний син

У Дніпрі розшукують зниклу безвісти переселенку з нестійкою психікою: вдома на неї чекає 10-річний син

Сьогодні 14:13
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У Дніпрі безвісти зникла жінка на ім'я Альона Богданова, яка приїхала сюди з окупованої території. Повідомляється, що у неї нестабільний психічний стан.

Новости Днепра про У Дніпрі розшукують зниклу безвісти переселенку з нестійкою психікою: вдома на неї чекає 10-річний син

Вдома на жінку чекає 10-річний син. 17 березня вона вийшла з домуна проспекті Мазепи і досі не повернулася. 

Прикмети: 29 років, 157 см зросту, блакитні очі. 

Якщо ви бачили Альону або володієте будь-якою інформацією щодо її місцезнаходження, прохання зателефонувати за номером: +380930968996.

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Новости Днепра про У Дніпрі розшукують зниклу безвісти переселенку з нестійкою психікою: вдома на неї чекає 10-річний синУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі розшукують зниклу безвісти переселенку з нестійкою психікою: вдома на неї чекає 10-річний синРусский

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