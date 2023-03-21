Шукають майже тиждень: на Дніпропетровщині безвісти зник 32-річний Віталій Куліш

16 березня у смт Покровське зник Віталій Віталійович Куліш. Чоловік вийшов з дому та не повернувся. У зв’язку з цим його оголосили у розшук.

Про це повідомляє пошуково-рятувальний кінологічний загін “Антарєс”.

Прикмети:

на вигляд 32 роки, зріст 172 сантиметри, середньої тілобудови, коротке русяве волосся, сіро-блакитні очі.

Був одягнений:

коротка сіра куртка з капюшоном, спортивні штани темного кольору, темно-сірі кросівки.

Особливі прикмети:

шрами на руках та шиї, має проблеми зі здоров’ям.

Якщо у вас є будь-яка інформація, яка допоможе в пошуках, прохання повідомити про це за номерами “102” або 0 800 400 149.

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