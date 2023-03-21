Сайт Дніпра Новини Шукають майже тиждень: на Дніпропетровщині безвісти зник 32-річний Віталій Куліш Шукають майже тиждень: на Дніпропетровщині безвісти зник 32-річний Віталій Куліш
16 березня у смт Покровське зник Віталій Віталійович Куліш. Чоловік вийшов з дому та не повернувся. У зв’язку з цим його оголосили у розшук.
Про це повідомляє
пошуково-рятувальний кінологічний загін “Антарєс”. Прикмети: на вигляд 32 роки, зріст 172 сантиметри, середньої тілобудови, коротке русяве волосся, сіро-блакитні очі. Був одягнений: коротка сіра куртка з капюшоном, спортивні штани темного кольору, темно-сірі кросівки. Особливі прикмети: шрами на руках та шиї, має проблеми зі здоров’ям.
Якщо у вас є будь-яка інформація, яка допоможе в пошуках, прохання повідомити про це за номерами “
102” або 0 800 400 149. Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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