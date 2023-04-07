Жителя Днепра, пропавшего без вести 4 месяца назад, нашли мертвым

Нашли мертвым мужчину, которого искали 4 месяца.

О печальном известии сообщили в поисково-спасательном отряде «Милена».

40-летний Вадим Сетник исчез еще 24 декабря. По словам близких, в тот день он ушел из дома в Чечелевском районе Днепра, после чего связь с ним оборвалась. Родные мужчины обратились к волонтерам поисково-спасательного отряда, которые взялись за поиски пропавшего.

Как сообщили волонтеры, поиски мужчины остановлены. Известно, что его тело нашли 6 апреля, но что именно стало причиной смерти днепрянина неизвестно. Этим делом занимается полиция.

Напомним, в Днепропетровской области разыскивают 32-летнего Виталия Кулиша, а в Днепре ищут пропавшую без вести переселенку с неустойчивой психикой, которую дома ждет 10-летний сын.

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