Жителя Днепра, пропавшего без вести 4 месяца назад, нашли мертвым

О печальном известии сообщили в поисково-спасательном отряде «Милена».
40-летний Вадим Сетник исчез еще 24 декабря. По словам близких, в тот день он ушел из дома в Чечелевском районе Днепра, после чего связь с ним оборвалась. Родные мужчины обратились к волонтерам поисково-спасательного отряда, которые взялись за поиски пропавшего.
Как сообщили волонтеры, поиски мужчины остановлены. Известно, что его тело нашли 6 апреля, но что именно стало причиной смерти днепрянина неизвестно. Этим делом занимается полиция.
Напомним, в Днепропетровской области разыскивают 32-летнего Виталия Кулиша, а в Днепре ищут пропавшую без вести переселенку с неустойчивой психикой, которую дома ждет 10-летний сын.
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