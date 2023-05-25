Мешканці Дніпра отримують фейкові платіжки від газовиків: як уберегтися

На електронну пошту дніпрян надходять листи з підозрілими платіжками на оплату газу.

Про це розповіли в пресслужбі Дніпрогазу.

Споживачі кажуть, що їм надходять повідомлення від приватної компанії, з пропозицією оплатити за доставку газу через їхній сервіс. Мова йде про 104.ua, який вже припинив роботу для мешканців Дніпра та Дніпровського району.

Як зауважили в Дніпрогазі, на початку лютого облгаз інтегрувався до структури “Нафтогазу”, тому сервіс 104.юа, через який раніше споживачі оплачували платіжки – вже не працює.

“Споживачі повідомляють про отримання повідомлень від приватної компанії, яка не надає жодних послуг з розподілу природного газу на території Дніпра та Дніпровського району”, — зауважили в “Дніпрогазі”.

У зв’язку з цим, споживачів просять відписатися від цих розсилок, а якщо від них вимагають оплачувати рахунки через такі сервіси, то варто звернутися до поліції.

Також в Дніпрогазі нагадали телефони, куди можна звернутися, якщо у вас є питання щодо платіжок або послуг які стосуються розподілу та споживання газу:

Центри обслуговування клієнтів АТ «Дніпрогаз» знаходяться за адресами:

вулиця Виконкомівська, 34;

проспект Слобожанський, 96а.

Ось так виглядає повідомлення:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які зміниться вартість газу для мешканців Дніпра. Крім цього, ми інформували про те, чому жителям Дніпра можуть відмовити у субсидії.

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