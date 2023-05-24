Мешканців Дніпра налякав чорний густий дим на лівому березі: у ДСНС розповіли, що сталося

Як з’ясувалося, на вулиці Дніпросталівська Індустріального району сталася пожежа на території підприємства.
Виклик на лінію «101» надійшов об 11:56.
На місце оперативно прибули рятувальники. Вони встановили, що горить двоповерхова виробнича будівля. Полум’я охопило площу більше 200 квадратних метрів на першому поверсі, де виготовлялася мастика з бітуму.
О 12:38 пожежу локалізували та о 12:57 – ліквідували. Вогонь знищив готову продукцію бітумної мастики, тару для продукції, сировину та пошкодив дах будівлі, технічне обладнання.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 20 чоловік особового складу та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
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