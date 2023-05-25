Втратив лапку під колесами потяга: у Дніпрі допомоги потребує травмований кіт Янтарик

У Дніпрі потребує допомоги котик Янтарик

Про це розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик.

Кота Янтарика знайшли поблизу залізничних колій. Коли його побачили місцеві мешканці, то пухнастик був весь в крові та з відірваною передньою лапкою повз подалі від рейок.

Ймовірно, лапа була зажата між рейками, коли там проїжджав потяг. Кота відразу відправили до ветеринарної клініки. У медзакладі стан тварини стабілізували, обробили рану та дали знеболювальне. За словами Ольги, пухнастику потрібна операція на лапці. Якщо її не зробити, то кінцівка загноїться, та може статися зараження крові, яке призведе до смерті.

Наразі у притулку, яким опікується зооволонтерка, грошей обмаль. Треба оплатити операцію та післяопераційний догляд за Янтариком.

Котик зможе в майбутньому знайти нову родину, але наразі він нікому не потрібен, тому тварину треба поставити на ноги. Якщо у вас є змога допомогти Янтарику фінансово, то кошти на операцію можна перерахувати за реквізитами нижче.

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299 Призначення “Благодійна допомога для кота Янтарика”

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