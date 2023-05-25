Втратив лапку під колесами потяга: у Дніпрі допомоги потребує травмований кіт Янтарик

Про це розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик.
Кота Янтарика знайшли поблизу залізничних колій. Коли його побачили місцеві мешканці, то пухнастик був весь в крові та з відірваною передньою лапкою повз подалі від рейок.
Ймовірно, лапа була зажата між рейками, коли там проїжджав потяг. Кота відразу відправили до ветеринарної клініки. У медзакладі стан тварини стабілізували, обробили рану та дали знеболювальне. За словами Ольги, пухнастику потрібна операція на лапці. Якщо її не зробити, то кінцівка загноїться, та може статися зараження крові, яке призведе до смерті.
Наразі у притулку, яким опікується зооволонтерка, грошей обмаль. Треба оплатити операцію та післяопераційний догляд за Янтариком.
Котик зможе в майбутньому знайти нову родину, але наразі він нікому не потрібен, тому тварину треба поставити на ноги. Якщо у вас є змога допомогти Янтарику фінансово, то кошти на операцію можна перерахувати за реквізитами нижче.
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