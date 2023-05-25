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  • Втратив лапку під колесами потяга: у Дніпрі допомоги потребує травмований кіт Янтарик

Втратив лапку під колесами потяга: у Дніпрі допомоги потребує травмований кіт Янтарик

Сьогодні 10:14
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У Дніпрі потребує допомоги котик Янтарик

Новости Днепра про Втратив лапку під колесами потяга: у Дніпрі допомоги потребує травмований кіт Янтарик

Про це розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик. 

Кота Янтарика знайшли поблизу залізничних колій. Коли його побачили місцеві мешканці, то пухнастик був весь в крові та з відірваною передньою лапкою повз подалі від рейок.

Ймовірно, лапа була зажата між рейками, коли там проїжджав потяг. Кота відразу відправили до ветеринарної клініки. У медзакладі стан тварини стабілізували, обробили рану та дали знеболювальне. За словами Ольги, пухнастику потрібна операція на лапці. Якщо її не зробити, то кінцівка загноїться, та може статися зараження крові, яке призведе до смерті. 

Наразі у притулку, яким опікується зооволонтерка, грошей обмаль. Треба оплатити операцію та післяопераційний догляд за Янтариком.

Котик зможе в майбутньому знайти нову родину, але наразі він нікому не потрібен, тому тварину треба поставити на ноги. Якщо у вас є змога допомогти Янтарику фінансово, то кошти на операцію можна перерахувати за реквізитами нижче. 

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для кота Янтарика”
 

Новости Днепра про Втратив лапку під колесами потяга: у Дніпрі допомоги потребує травмований кіт Янтарик

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Новости Днепра про Втратив лапку під колесами потяга: у Дніпрі допомоги потребує травмований кіт ЯнтарикУкраїнська Новости Днепра про Втратив лапку під колесами потяга: у Дніпрі допомоги потребує травмований кіт ЯнтарикРусский

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