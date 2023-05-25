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Жители Днепра получают фейковые платежки от газовиков: как уберечься

Сегодня 13:19
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На электронную почту днепрян поступают письма с подозрительными платежками на оплату газа.

Новости Днепра про Жители Днепра получают фейковые платежки от газовиков: как уберечься

Об этом рассказали в пресс-службе Днепрогаза.

Потребители говорят, что им поступают сообщения от частной компании с предложением оплатить за доставку газа через их сервис. Речь идет о 104.ua, который уже прекратил работу для жителей Днепра и Днепровского района.

Как отметили в Днепрогазе, в начале февраля облгаз интегрировался в структуру «Нафтогаза», поэтому сервис 104.юа, через который ранее потребители оплачивали платежки, уже не работает.

«Потребители сообщают о получении сообщений от частной компании, которая не предоставляет никаких услуг по распределению природного газа на территории Днепра и Днепровского района», — отметили в «Днепрогазе».

В связи с этим потребителей просят отписаться от этих рассылок, а если от них требуют оплачивать счета через такие сервисы, то следует обратиться в полицию.

Также в Днепрогазе напомнили телефоны, куда можно обратиться, если у вас есть вопросы о платежках или услугах, касающихся распределения и потребления газа:

066-300-2-888 (Vodafone);
098-300-2-888 (Kyivstar);
093-300-2-888 (Lifecell).
057-708-01-87 (Укртелеком);
056-747-36-35 (Укртелеком).

Центры обслуживания клиентов АО «Днепрогаз» находятся по адресам:

  • улица Исполкомовская, 34;
  • проспект Слобожанский, 96а.

Вот так выглядит сообщение:

Новости Днепра про Жители Днепра получают фейковые платежки от газовиков: как уберечься

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменится стоимость газа для жителей Днепра. Кроме того, мы информировали о том, почему жителям Днепра могут отказать в субсидии.

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Новости Днепра про Жители Днепра получают фейковые платежки от газовиков: как уберечьсяУкраїнська Новости Днепра про Жители Днепра получают фейковые платежки от газовиков: как уберечьсяРусский

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