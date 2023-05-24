Пішла з дому ще 22 травня: на Дніпропетровщині розшукують 69-річну жінку

У Кривому Розі розшукують зниклу безвісти 69-річну Марію Волошину.
22 травня жінка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 65-70 років, зріст 160-165 см, худорлявої статури, коротке темне волосся.
Була одягнена у светр білого кольору та лосини сині, чорні капці.
Якщо ви бачили жінку або вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 102, 098 075 36 11, 067 568 90 99.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області зникла 14-річна дівчина.
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