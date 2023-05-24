Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Пішла з дому ще 22 травня: на Дніпропетровщині розшукують 69-річну жінку

Сьогодні 17:35
просмотров

Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Пішла з дому ще 22 травня: на Дніпропетровщині розшукують 69-річну жінку

У Кривому Розі розшукують зниклу безвісти 69-річну Марію Волошину.

22 травня жінка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 65-70 років, зріст 160-165 см, худорлявої статури, коротке темне волосся.

Була одягнена у светр білого кольору та лосини сині, чорні капці.

Якщо ви бачили жінку або вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 102, 098 075 36 11, 067 568 90 99.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області зникла 14-річна дівчина.

Читайте також:

Новости Днепра про Пішла з дому ще 22 травня: на Дніпропетровщині розшукують 69-річну жінкуУкраїнська Новости Днепра про Пішла з дому ще 22 травня: на Дніпропетровщині розшукують 69-річну жінкуРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині собака покусав дитину за обличчя
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:45
    На Дніпропетровщині собака покусав дитину за обличчя

    Дівчинку госпіталізували до лікарні.

    У Кривому Розі пенсіонер-порушник наїхав на поліцейського
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:34
    У Кривому Розі пенсіонер-порушник наїхав на поліцейського

    23 травня інспектори патрульної поліції виявили автомобіль Chevrolet, який перешкоджав…

    У Дніпрі на Янтарній чоловік випав з вікна 9-го поверху: що з ним
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:42
    У Дніпрі на Янтарній чоловік випав з вікна 9-го поверху: що з ним

    Сьогодні у Дніпрі на вулиці Янтарній сталася трагедія.

    На Дніпропетровщині озброєна жінка торгувала наркотиками на трасі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:56
    На Дніпропетровщині озброєна жінка торгувала наркотиками на трасі

    23 травня на трасі неподалік села Булахівка поліцейські затримали 35-річну…

    Наверх