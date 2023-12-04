Мешканець Дніпропетровщини намагався піти з України засніженими горами

На кордоні піймали мешканця Дніпропетровщини, який намагався піти з України засніженими горами.

Про це повідомили Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

2 грудня прикордонники затримали 7 чоловіків призовного віку, які блукали засніженими горами поблизу словацького кордону. Разом з ними був мешканець Закарпаття, який хотів відвести їх за межі України. Порушниками виявилися жителі Києва, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Тернопільської та Чернівецького областей.

Як повідомили в ДПСУ, колеги співробітників Чопського загону помітили, що поблизу селища Гута Ужгородського району блукає група чоловіків призовного віку, яка ймовірно збирається незаконно перетнути кордон. За ними відправилися прикордонники разом з кінологами.

Усіх вісьмох порушників затримали. Мешканцю Закарпаття загрожує найсуворіше покарання, як “гіду”, який займався незаконним переправленням призовників за кордон.

Зауважимо, що це не вперше, коли чоловіки призовного віку намагаються перетнути кордон через гори. Раніше на горі Піп знайшли 40-річного мешканця Дніпра, який два дні блукав по засніжених схилах, поки його не відшукали українські прикордонники. Втім, “турист” не був радий появі правоохоронців, адже сподівався побачити їхніх румунських колег.

Втім не всі гірні пригоди завершуються хепі-ендом. Наприкінці листопада на кордоні з Румунією знайшли мешканця Дніпропетровщини, який три дні без їжі блукав горами, маючи при собі лише документи. Його віднайшли прикордонники та відправили до лікарні, але на жаль, згодом чоловік помер у лікарні через ниркову недостатність.

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