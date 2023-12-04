Коли у центрі Дніпра відкриють рух по проспекту Дмитра Яворницького: точна дата

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18 листопада на перехресті вулиці Михайла Грушевського та проспекту Дмитра Яворницького розпочалися ремонтні роботи. На цій ділянці комунальні служби ремонтують трамвайний переїзд. Для мешканців Дніпра було організовано альтернативну схему руху.

Уже у вівторок, 5 грудня, о 20:00 планують відкрити автомобільний рух по проспекту Дмитра Яворницького у бік залізничного вокзалу.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

У разі інших змін департамент транспорту та транспортної інфраструктури ДМР повідомить про них додатково, – зазначили у міській раді.

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