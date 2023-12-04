Коли у центрі Дніпра відкриють рух по проспекту Дмитра Яворницького: точна дата

18 листопада на перехресті вулиці Михайла Грушевського та проспекту Дмитра Яворницького розпочалися ремонтні роботи. На цій ділянці комунальні служби ремонтують трамвайний переїзд. Для мешканців Дніпра було організовано альтернативну схему руху.
Уже у вівторок, 5 грудня, о 20:00 планують відкрити автомобільний рух по проспекту Дмитра Яворницького у бік залізничного вокзалу.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
У разі інших змін департамент транспорту та транспортної інфраструктури ДМР повідомить про них додатково, – зазначили у міській раді.
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