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Патрульного Єгора Звонкова з Дніпра відсторонили від посади

Сьогодні 19:34
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Патрульного Єгора Звонкова, який 29 серпня смертельно поранив чоловіка на проспекті Мазепи у Дніпрі, відсторонили від посади.

Новости Днепра про Патрульного Єгора Звонкова з Дніпра відсторонили від посади

Про це повідомляє “Наше Місто” з посиланням на адвоката патрульного Богдана Забара.

Адвокат наголосив, що відсторонення – це нормальна практика, але його підзахисного відсторонили від посади, на якій він фактично вже не працює, тобто патрульного.  

“Його відсторонили від роботи на цій посаді на 2 місяці. Він на сьогодні не є інспектором патрульної поліції і залишається в лавах Нацполіції, але не може виконувати обов’язки як патрульний. І тому його перевели на іншу посаду. Однак прокурори нас не почули і відсторонили його як патрульного. В них не було жодних обґрунтувань, доказів, чому необхідно його було відсторонювати саме зараз, коли пройшло 3 місяці”, – заявив юрист.

Адвокат заявив, що він разом зі своїм клієнтом буде подавати апеляцію. 

Раніше ми писали про те, що патрульному продовжили запобіжний захід

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