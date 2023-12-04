Когда в центре Днепра откроют движение по проспекту Дмитрия Яворницкого: точная дата

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18 ноября на перекрестке улицы Михаила Грушевского и проспекта Дмитрия Яворницкого начались ремонтные работы. На этом участке коммунальные службы ремонтируют трамвайный переезд. Для жителей Днепра была организована альтернативная схема движения.

Уже во вторник, 5 декабря, в 20:00 планируют открыть автомобильное движение по проспекту Дмитрия Яворницкого в сторону железнодорожного вокзала.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

В случае других изменений департамент транспорта и транспортной инфраструктуры сообщит о них дополнительно, – отметили в городском совете.

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