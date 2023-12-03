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У Дніпрі на Пастера дерево впало на дві припаркованні автівки

Сьогодні 15:05
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У Дніпрі дерево впало на дві автівки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Пастера дерево впало на дві припаркованні автівки

Про це повідомляє ХДніпро.

Судячи з усього, пошкодження у автівок Kia та Honda серйозні.

За попередньою інформацією, всередині людей не було.

Ніхто з перехожих також не постраждав.

Останнім часом у Дніпрі були сильні пориви вітри, можливо це вплинуло на стійкість кореневої системи.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Пастера дерево впало на дві припаркованні автівкиУкраїнська

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