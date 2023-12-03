У Дніпрі на Пастера дерево впало на дві припаркованні автівки

Про це повідомляє ХДніпро.
Судячи з усього, пошкодження у автівок Kia та Honda серйозні.
За попередньою інформацією, всередині людей не було.
Ніхто з перехожих також не постраждав.
Останнім часом у Дніпрі були сильні пориви вітри, можливо це вплинуло на стійкість кореневої системи.
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