У Дніпрі на Пастера дерево впало на дві припаркованні автівки

У Дніпрі дерево впало на дві автівки.

Про це повідомляє ХДніпро.

Судячи з усього, пошкодження у автівок Kia та Honda серйозні.

За попередньою інформацією, всередині людей не було.

Ніхто з перехожих також не постраждав.

Останнім часом у Дніпрі були сильні пориви вітри, можливо це вплинуло на стійкість кореневої системи.

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