Бюджет Дніпропетровщини на 2024 рік складатиме 8,6 млрд гривень, – ОВА

Про це розповів голова ОВА Сергій Лисак.
Три місяці роботи. Громадські обговорення. І проєкт бюджету-2024 майже готовий. Там менше коштів на будівництво і ремонти. Й більше – на захист області та країни. – повідомив очільник області.
Більш ніж половину від 8,6 млрд бюджету планується витратити на соціальні потреби: на утримання лікарень, шкіл, інтернатів та інших соціальних установ.
У кілька разів, в порівнянні з минулим роком, зростуть видатки на оборонні потреби.
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