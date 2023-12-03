Бюджет Дніпропетровщини на 2024 рік складатиме 8,6 млрд гривень, – ОВА

Проєкт бюджету Дніпропетровщини на 2024 рік вже майже готовий.

Про це розповів голова ОВА Сергій Лисак.

Три місяці роботи. Громадські обговорення. І проєкт бюджету-2024 майже готовий. Там менше коштів на будівництво і ремонти. Й більше – на захист області та країни. – повідомив очільник області.

Більш ніж половину від 8,6 млрд бюджету планується витратити на соціальні потреби: на утримання лікарень, шкіл, інтернатів та інших соціальних установ.

У кілька разів, в порівнянні з минулим роком, зростуть видатки на оборонні потреби.

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