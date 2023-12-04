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У Дніпрі погрожували підірвати дві гімназії: що відомо

Сьогодні 08:29
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"Мінери" знову активізувалися...

Новости Днепра про У Дніпрі погрожували підірвати дві гімназії: що відомо

У неділю, 3 грудня, у Дніпрі невідомі погрожували підірвати дві гімназії – №93 та №33. Листи про замінування надійшли на електронну пошту цих закладів.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці обстежили навчальні заклади, жодних вибухових предметів вони не виявили. Інформація про замінування не підтвердилася.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а телефонуйте “101” чи “102”!

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Новости Днепра про У Дніпрі погрожували підірвати дві гімназії: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі погрожували підірвати дві гімназії: що відомоРусский

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