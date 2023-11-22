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У лікарні помер мешканець Дніпропетровщини, який три дні провів у горах без їжі

Сьогодні 18:43
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Чоловік, якого вчора знайшли знесиленим в горах, помер у лікарні.

Новости Днепра про У лікарні помер мешканець Дніпропетровщини, який три дні провів у горах без їжі

Чоловік, якого учора виявили у горах прикордонники, на жаль, помер. Про це повідомили в ДПСУ.

Як розповіли в ДПСУ, у чоловіка діагностували переохолодження 2-3 ступеня та ниркову недостатність. На жаль, життя його врятувати не вдалося.

Закликаємо подорожніх утриматися від небезпечних подорожей і не ризикувати власним життям, – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Нагадаємо, 21 листопада на Закарпатті під час патрулювання кордону прикордонний наряд виявив знесиленого чоловіка без свідомості. Незнайомець сидів на лаві біля будиночка та ледь розмовляв. Єдине, що він встиг сказати, коли прикордонники привели його до тями це те, що понад три доби блукав у горах та стільки ж часу нічого не їв. Після цього знову втратив свідомість.

З собою у чоловіка був український паспорт та посвідку на проживання та отримання грошових виплат у Румунії. Позаяк чоловік самостійно пересуватися не міг, на місце викликали швидку. 

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Новости Днепра про У лікарні помер мешканець Дніпропетровщини, який три дні провів у горах без їжіУкраїнська Новости Днепра про У лікарні помер мешканець Дніпропетровщини, який три дні провів у горах без їжіРусский

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