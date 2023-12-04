У лікарні Дніпра рятують 16-річного хлопця, який впав в алкогольну кому

В якому стані зараз дитина - невідомо.

Днями до обласної дитячої лікарні міста Дніпро доправили 16-річного хлопця із Новомосковська – у нього, попередньо, діагностували алкогольну кому.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що напередодні підліток вживав алкоголь. Його у нетверезому стані батьки знайшли біля магазину. Юнака забрали додому, але він не приходив до тями.

Налякані батьки викликали “швидку”. Спочатку хлопця госпіталізували у лікарню Новомосковська, а потім перевезли до лікарні у Дніпрі.

В якому стані дитина зараз – невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині підліток випив декілька банок енергетика, щоб “стати сильним”, та знепритомнів.

Читайте також:

Українська

Автор: