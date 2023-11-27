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  • 40-річний житель Дніпра майже 2 дні блукав засніженими горами у пошуках кордону

40-річний житель Дніпра майже 2 дні блукав засніженими горами у пошуках кордону

Сьогодні 08:30
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Чоловіка доправили до лікарні.

Новости Днепра про 40-річний житель Дніпра майже 2 дні блукав засніженими горами у пошуках кордону

Учора, 26 листопада, прикордонники Мукачівського загону разом із рятувальниками виявили на горі Піп Іван Мармароський 40-річного жителя Дніпра, який майже дві доби блукав засніженим високогір’ям у пошуках кордону.

Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби.

За даними відомства, про те, що на горі перебуває людина, яка просить про допомогу, прикордонники дізналися від своїх румунських колег. Саме їм надійшло повідомлення із геоданими місцезнаходження чоловіка, які вказували про його перебування на території України.

Новости Днепра про 40-річний житель Дніпра майже 2 дні блукав засніженими горами у пошуках кордону

Особу без належного спорядження, у джинсах та кросівках виявили за 3 кілометри від кордону. Мету свого перебування у горах він пояснювати відмовився, хоча згодом зізнався у своїх намірах незаконно потрапити у Румунію. Через сподівання, що шукатимуть його румунські рятувальники, які згодом доставлять його прямісінько у Румунію, чоловік і зателефонував лише їм. Зустрічі з українськими правоохоронцями чоловік не зрадів, висловивши лише обурення, що йому довелося довго очікувати на їхню допомогу, – зазначили у ДПСУ.

Чоловіка доправили до лікарні. Наразі його стан задовільний.

Прикордонники встановлюють людей, ймовірно, причетних до організації незаконної подорожі українця.

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Новости Днепра про 40-річний житель Дніпра майже 2 дні блукав засніженими горами у пошуках кордонуУкраїнська

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