Лікували електричним струмом та водами: як виглядала зникла лікарня у центрі Дніпра (ФОТО)

На початку минулого століття у нашому місті було дуже популярне лікування водами. Альтернативний метод лікування різних недуг прийшов до Катеринослава з країн Європи. Водолікування та лікування електричним струмом було дуже популярне серед населення і в місті виникло одразу кілька приватних лікарень схожої направленості.

Журналісти dnepr.info дізналися про одну з найпопулярніших на той час водолікарень міста.

Знаходилася водолікарня на нинішній вулиці Фабра у приватному будинку лікаря Самуїла Айзенштата. Відкрив він її 1903 року. У лікувальному закладі пацієнтів лікували не лише за допомогою гідротерапії, а й електричним струмом, про що свідчить реклама лікарні того часу.

Лікарню Айзеншат відкрив на свої гроші. Знаходилася вона у невеликому двоповерховому особняку, у ньому ж мешкав і сам лікар. Будинок був зведений у 1860-х роках і задумувався як прибутковий, але потім був перероблений під медзаклад. Айзенштат вів прийом хворих та прописував їм різні процедури.

Серед методів лікування були ванни, контрастний душ, обливання водою, обтирання, холодні, теплі і навіть гарячі аплікації, загортання, масажі. Застосовувалися процедури для лікування хвороб нервів, шлунково-кишкових недугах, ревматизмі, ожирінні, подагрі, хвороби нирок.

У лікарні існували правила: чоловіків та жінок приймали у різний час, на лікування не брали людей з інфекційними хворобами. Лікувалися тут люди з різними фінансовими можливостями, для бідних діяла 50% знижка. За якістю послуг стежили у лікарському відділенні губернського правління.

Зараз у будівлі кошлиньої лікарні Айзенштата знаходяться різноманітні заклади харчування, магазини та приватні фірми.

старі фото: А. Костюк, текст – за матеріалами Музею історії Дніпра.

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