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Летять в Дніпро та область кожен день: Ігнат пояснив, навіщо РФ застосовує поодинокі ракети

Сьогодні 21:57
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Ігнат пояснив, навіщо РФ запускає ракети "поштучно", а не влаштовує масовані удари.

Новости Днепра про Летять в Дніпро та область кожен день: Ігнат пояснив, навіщо РФ застосовує поодинокі ракети

Останнім часом росіяни застосовують поодинокі ракети Х-59 чи Х-31, які запускають у прифронтові області. До прикладу, тільки за 4 та 5 березня, Повітряне командування Схід збило по одній керованій авіаційній ракеті над Криворізьким та Дніпровським районами. Такі мініатаки відбуваються раз в кілька днів, а то й частіше. 

Як пояснив під час прямого етеру в телемарафоні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ворог намагається бити “рідко, але влучно”. Таку тактику застосовують для ударів по конкретних об’єктах, аби заощадити снаряди.

Якби противник міг масовано застосовувати ракети, він би це робив. Ракет Х-59, Х-31 у них недостатньо багато, щоб їх масовано застосовувати. У них є своя мета — вразити якийсь об’єкт. Ці ракети прямують з літаків тактичної авіації, ― сказав Ігнат.

Також поштучно пускають балістичні ракети по об’єктах в Донецькій та Херсонській областях. Зазвичай використовують “Іскандер-М”. Або С-300/С-400, якщо відстань це дозволяє.

Однак РФ досі може влаштовувати масові удари по Україні іншим озброєнням, але це потребує більших ресурсів, тому зараз ворог робить ставку на враження окремих об’єктів. 

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