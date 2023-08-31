Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Кум чоловіка, якого застрелили у Дніпрі, розповів, яким він був: “Зробив бізнес з нуля”

Кум чоловіка, якого застрелили у Дніпрі, розповів, яким він був: “Зробив бізнес з нуля”

Сьогодні 15:47
просмотров

29 серпня у Дніпрі на проспекті Мазепи сталася стрілянина. Як пізніше виявилося, поліцейський застрелив чоловіка.

Новости Днепра про Кум чоловіка, якого застрелили у Дніпрі, розповів, яким він був:

Відомо, що авто, в якому був загиблий, зупинили через порушення правил дорожнього руху. Жінка та чоловік, які були в Jaguar, розмовляли з правоохоронцями зневажливо – це зафіксували бодікамери патрульних. Потім у них виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Як видно на відео, загиблий почав бити патрульних, після чого і пролунали постріли. На жаль, поранення, які отримав чоловік, виявилися смертельними.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження та проводяться слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини.

Загиблий – це 38-річний Джумбері Сілогава Джумберович. У вересні йому мало виповнитися 39 років. Чоловік був підприємцем. Він займався торгівлею та надавав ритуальні послуги.

Кум загиблого Сергій Черних у коментарі “Суспільному” розповів, яким він був.

За словами чоловіка, Джумбері був позитивною людиною, вони дружили 20 років. Загиблий був спортсменом, призером всеукраїнських змагань з конкуру, а потім почав робити бізнес “з нуля”.

 
Ця людина починала з такого мінусу в своєму житті, і він досяг висот: зміг зробити бізнес, виховати дітей… Наскільки цілеспрямована людина була, що зміг досягти таких результатів, завдяки своєму характеру, — сказав він.
 
Читайте також:

Новости Днепра про Кум чоловіка, якого застрелили у Дніпрі, розповів, яким він був: Українська Новости Днепра про Кум чоловіка, якого застрелили у Дніпрі, розповів, яким він був: Русский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У ДБР прокоментували інформацію про те, що застрелений у Дніпрі чоловік був п’яним
Новини Дніпра
Сьогодні 12:15
У ДБР прокоментували інформацію про те, що застрелений у Дніпрі чоловік був п’яним

У ДБР прокоментували інформацію ЗМІ про те, що загиблий під…

“Поліцейський у Дніпрі застрелив чоловіка нібито під час вручення повістки”: мережею шириться новий фейк
Новини Дніпра
Сьогодні 10:54
“Поліцейський у Дніпрі застрелив чоловіка нібито під час вручення повістки”: мережею шириться новий фейк

Російські пропагандисти поширюють черговий фейк.

У Дніпрі 15-річна дівчинка випала з вікна 6-го поверху: що кажуть у поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 09:30
У Дніпрі 15-річна дівчинка випала з вікна 6-го поверху: що кажуть у поліції

У Дніпрі стався жахливий інцидент.

Смертельна стрілянина у Дніпрі: адвокат патрульного вважає, що немає жодних підстав тримати його під вартою
Новини Дніпра
Сьогодні 07:25
Смертельна стрілянина у Дніпрі: адвокат патрульного вважає, що немає жодних підстав тримати його під вартою

Увечері 29 серпня на проспекті Івана Мазепи сталася стрілянина. Згодом…

Наверх