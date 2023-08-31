Кум чоловіка, якого застрелили у Дніпрі, розповів, яким він був: “Зробив бізнес з нуля”

Відомо, що авто, в якому був загиблий, зупинили через порушення правил дорожнього руху. Жінка та чоловік, які були в Jaguar, розмовляли з правоохоронцями зневажливо – це зафіксували бодікамери патрульних. Потім у них виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Як видно на відео, загиблий почав бити патрульних, після чого і пролунали постріли. На жаль, поранення, які отримав чоловік, виявилися смертельними.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження та проводяться слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини.

Загиблий – це 38-річний Джумбері Сілогава Джумберович. У вересні йому мало виповнитися 39 років. Чоловік був підприємцем. Він займався торгівлею та надавав ритуальні послуги.

Кум загиблого Сергій Черних у коментарі “Суспільному” розповів, яким він був.

За словами чоловіка, Джумбері був позитивною людиною, вони дружили 20 років. Загиблий був спортсменом, призером всеукраїнських змагань з конкуру, а потім почав робити бізнес “з нуля”.