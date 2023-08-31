На Дніпропетровщині помітили пташку у “камуфляжі” (ФОТО)

На Дніпропетровщині помітили маленьку пташку у “камуфляжі” – підкоришника звичайного.
Фото опублікувала у ФБ Ганна Охременко.
Жінка зазначила, що сфотографувала пташку неподалік с. Радісне.
Як же я раділа, коли побачила вперше цю крихітку. Це підкоришник. Я не очікувала, що він реально дуже маленький і рухливий. Неподалік від с. Радісне, Дніпропетровська область, – написала вона.
Зазначимо, підкоришник звичайний — невеликий лісовий птах з камуфлюючим оперенням та неголосним співом, завдяки чому легко лишається непоміченим. Підкоришник – птах-комахоїд, свою здобич добуває з тріщин кори. Взимку птах веде поодинокий спосіб життя, хоча в особливо холодні дні кілька птахів можуть відпочивати, стулившись разом на одній гілці.
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