На Дніпропетровщині помітили пташку у “камуфляжі” (ФОТО)

Цю пташку дуже важко сфотографувати.

На Дніпропетровщині помітили маленьку пташку у “камуфляжі” – підкоришника звичайного.

Фото опублікувала у ФБ Ганна Охременко.

Жінка зазначила, що сфотографувала пташку неподалік с. Радісне.

Як же я раділа, коли побачила вперше цю крихітку. Це підкоришник. Я не очікувала, що він реально дуже маленький і рухливий. Неподалік від с. Радісне, Дніпропетровська область, – написала вона.

Зазначимо, підкоришник звичайний — невеликий лісовий птах з камуфлюючим оперенням та неголосним співом, завдяки чому легко лишається непоміченим. Підкоришник – птах-комахоїд, свою здобич добуває з тріщин кори. Взимку птах веде поодинокий спосіб життя, хоча в особливо холодні дні кілька птахів можуть відпочивати, стулившись разом на одній гілці.

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