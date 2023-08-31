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З 1 вересня ПЦУ переходить на новий календар: коли буде Покрова, Різдво та Великдень

Сьогодні 13:05
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З 1 вересня Православна церква України переходить на новоюліанський календар. У звʼязку з цим зміняться дати деяких свят.

Новости Днепра про З 1 вересня ПЦУ переходить на новий календар: коли буде Покрова, Різдво та Великдень

Дати нерухомих свят, постів, загальниць, дні вшанування пам՚яті святих змістяться на 13 днів назад (будуть відзначатися на 13 днів раніше).

Про це повідомили на сторінці ПЦУ в Facebook.

Наприклад, 8 (а не 21) вересня відзначатимемо свято Різдва Пресвятої Богородиці, 14 (а не 27) вересня – Воздвиження Хреста Господнього, 1 (а не 14) жовтня відзначатимемо Покрову Пресвятої Богородиці. З 15 листопада до 24 грудня триватиме Різдвяний піст, а Різдво Христове святкуватимемо 25 грудня.

Новости Днепра про З 1 вересня ПЦУ переходить на новий календар: коли буде Покрова, Різдво та Великдень

Наступного року Петрів піст не буде загальним, бо Свята П’ятдесятниця буде святкуватися 23 червня, а день святих першоверховних апостолів Петра і Павла – вже 29 червня. Не існуватиме визначеного періоду посту, який мав би розпочатися за тиждень після дня Святої Трійці.

Але для тих, хто бажає поститися за прикладом розвʼязання цього питання в інших Помісних Церквах, може бути взятим для посту період після свята святих апостолів Петра і Павла – з 1 до 5 липня, – зазначили в ПЦУ.

Великий піст триватиме з 18 березня до 4 травня. Великдень у 2024 році буде 5 травня. Ця дата є спільною і для тих, хто дотримується юліанського, і для тих, хто живе за новоюліанським календарем. Календарна традиція щодо обчислення Пасхалії є загальною для всіх Помісних Православних Церков.

Кілька років тривала підготовка до цього історичного рішення – переходу на більш сучасний і точний календар, яким давно вже послуговується більшість Помісних Православних Церков. Водночас Помісний Собор зберіг за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий (юліанський) календар. Календарна реформа буде проходити без примусу, спокійно і розважливо, даючи всім можливість прийняти необхідні зміни поступово й усвідомлено. Слава Богу за все! – йдеться у повідомленні ПЦУ.

Новости Днепра про З 1 вересня ПЦУ переходить на новий календар: коли буде Покрова, Різдво та Великдень

Новости Днепра про З 1 вересня ПЦУ переходить на новий календар: коли буде Покрова, Різдво та Великдень

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Новости Днепра про З 1 вересня ПЦУ переходить на новий календар: коли буде Покрова, Різдво та ВеликденьУкраїнська Новости Днепра про З 1 вересня ПЦУ переходить на новий календар: коли буде Покрова, Різдво та ВеликденьРусский

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