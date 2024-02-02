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Кіна вже не буде: останній з трьох легендарних кінотеатрів Дніпра реконструюють

Сьогодні 12:38
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У Дніпрі хочуть реконструювати відомий кінотеатр, але не для показу фільмів.

Новости Днепра про Кіна вже не буде: останній з трьох легендарних кінотеатрів Дніпра реконструюють

У Дніпрі ймовірно можуть реконструювати старий кінотеатр “Супутник”, який колись входив до трійки легендарних “космічних” кінозалів.

Мова йде про “Салют” на Перемозі, “Космос” на проспекті Науки (донедавна Гагаріна – ред.) та “Супутник” на вулиці Незалежності (колишньої – Титова).

І ось на порталі “Prozzoro” з’явилася інформація про те, що “Супутник” можуть реконструювати. Будівлю перепрофілюють під адміністративно-інформаційний центр відділу “Комунікаційний центр Служби 112” у місті Дніпро. 

Поки що державний “Центр інфраструктури та технологій МВС” замовив роботи з підготовки документації проєкту реконструкції. На це МВС готове виділити трохи більш як 6 млн гривень. 

Новости Днепра про Кіна вже не буде: останній з трьох легендарних кінотеатрів Дніпра реконструюють

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 15 березня 2024.

Більше подробиць щодо початку робіт чи зовнішнього вигляду будівлі поки що немає. Цілком ймовірно, що тендер можуть і скасувати, позаяк до нього є претензії у народних аудиторів.

Однак цілком зрозуміло, що всередині кінотеатру точно вже “кіна не буде”. 

Кінотеатр “Супутник” – що відомо

Кінотеатр “Супутник” був побудований за “спецзамовленням” ЮМЗ і відкритий 15 серпня 1963 року. У 2004 його трохи реконструювали і з того часу будівля пустує. Зараз тут іноді проводять концерти. Постійно спорудою користуються вихованці Вокально-хореографічного ансамблю “Юність Дніпра”.

Для багатьох містян “Супутник” важливе місце, адже раніше тут “кипіло” життя. Поруч з кінотеатром назначали зустрічі та просто гуляли з друзями чи коханими. 

Нагадаємо, раніше у Дніпрі почали зносити кінотеатр “Січ”, що на ж/м Тополя. Замість нього можуть збудувати торговельний центр. 

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Новости Днепра про Кіна вже не буде: останній з трьох легендарних кінотеатрів Дніпра реконструюютьУкраїнська

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