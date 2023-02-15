«Салют», «Панорама», «Факел»: як виглядали популярні кінотеатри Дніпра у 1980-х роках

Зараз окремих «стаціонарних» кінотеатрів у Дніпрі майже не лишилось. Всі вони працюють переважно у «складі» ТЦ та й кількість їх не надто велика. А раніше у Дніпрі нараховувалось з декілька десятків залів. Нині майже всі вони або зруйновані, або передані у приватну власність і замість холу та залу з кріслами там ресторани, магазини, тощо. Журналісти dnepr.info вирішили згадати як виглядали кінотеатри Дніпра у 1970-1980-х роках.

Кінотеатр «Панорама» відкрився у Дніпрі у 1959 році. Тут був один глядацький зал на 900 місць. У кінотеатрі показували широкоформатні фільми, а екран був дугоподібний, розміром 28 на 11 метрів. Перед сеансами у фойє грав музикант. У середині 1990-х тут відкрили боулінг-клуб.

Кінотеатр «Родина» був відкрити1 у 1912 році та проіснував до 2014 року. За своє «життя» встиг змінити безліч назв, пережити пожежу та декілька реконструкцій. Нині тут знаходиться ресторан.

Кінотеатр «Супутник» був відкритий у 1963 році. Був розрахований на 820 місць. Він пережив 1990-ті роки, був реконструйований, але все таки зачинився.

Кінотеатр «Космос» був відкритий у 1965 році. Знаходився він на проспекті Гагаріна, тоді цей район тільки починали забудовувати багатоквартирними будинками. Зал кінотеатру міг вмістити 490 бажаючих дивитись кіно. До 1990-х років «Космос» був дуже популярним кінотеатром, потім став магазином і врешті його знесли.

У нагірному районі міста у 1950-х роках відкрився кінотеатр «Жовтень». Він займав два поверхи, мав дві зали, в кожній могли розміститись по 211 глядачів. Працював кінотеатр до 1995 року, після чого був закритий. Приміщення реконструювали, нині це готель. Мешканці Дніпра звали його «сачок» через те, що студенти з навколишніх вузів ходили дивитись фільми замість лекцій.

Кінотеатр «Правда» один з небагатьох відомих, що знаходився на лівому березі Дніпра. Зал був розрахований на 600 глядачів.

Кінотеатр «Червоногвардієць» було відкрито у 1957 році. Будівля була виконана в стилі «сталінський ампір», що було типовим для того часу. Кінотеатр мав два зали: «Синій» та «Червоний», що вміщували по 300 глядачів. Він став сьомим кінотеатром відкритим у Дніпрі. Тут навіть був «дитячий» зал. Нині це «Дім мистецтва», де проводяться різні виставки та заходи.

Кінотеатр «Салют» був відкритий на житловому масиві Перемога у 1976 році як подарунок мешканцям до Дня міста. Мав зал на 800 глядачів і став одним з символів Дніпра. На його честь був навіть випущений спеціальний поштовий конверт. Нині знесений.

Кінотеатр «Факел» був відкритий у 1960 році біля центрального ринку Дніпра. Мав зал на 500 глядачів. Закрився у 1999 році. Нині у його стінах працює магазин.

Кінотеатр «Бригантина» у парк Глоби був відкрити у 1950-х роках. Він вважався кінотеатром «другого екрану» і фільми демонстрували тут через два тижні після премєри на великих екранах. Основними відвідувачами залу були діти. При кінотеатрі працював буфет, а поруч з залом, на вулиці були тенісні столи, де часто грали діти. Закрився кінозал тільки у 1996 році. Ніні будівля знаходиться у занедбаному стані.

фото: група «Історія в фотографія. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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